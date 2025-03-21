Milli Boksör Elif Güneri’den Remzi Özçelik’e Ziyaret

ELİF GÜNERİ’NDEN REMZİ ÖZÇELİK’E ZİYARET

Sırbistan’da gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 81 kiloda dünya üçüncüsü olan milli boksör Elif Güneri, antrenörü Baykan Arslan ile birlikte Karabük Boks Takımı’na destek veren iş insanı Remzi Özçelik’i ziyaret etti. Boksun gelişmesine katkı sağlayan Özçelik’e madalyasını takdim eden Güneri, “Remzi bey bizi sürekli destekliyor, verdiği desteklere çok teşekkür ederim. Daha çok çalışıp dünya şampiyonu olmak, ilimize, ülkemize altın madalya getirmek en büyük hedefim. Remzi bey bize sürekli olarak gösterdiği ilgi, alaka, teşvik ve desteklerden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

ŞAMPİYONLUK HEDEFİ VE DESTEK ÇAĞRISI

Dünya üçüncüsü olarak elde ettiği başarıdan dolayı Elif Güneri’ni kutlayan Remzi Özçelik, Çelikray firması olarak Karabük’te amatör sporların daha fazla desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. Güneri’nin kalitesindeki bir sporcunun Karabük ve Türkiye’yi temsil etmesinin önemine vurgu yapan Özçelik, daha önce Avrupa Şampiyonu ve dünya ikincisi olan Güneri’nin gelecekte dünya şampiyonu olarak görmek istediğini ifade etti. Ayrıca yeni sporcuların yetişmesine de önem verilmesi gerektiğini belirtti.

BAKAN ARSLAN’DAN TEŞEKKÜR

Karabük Boks Takımı Antrenörü Baykan Arslan, boks sporunun sürdürülmesi adına destek olan Remzi Özçelik’e teşekkür etti. Elif’in yanı sıra takımındaki diğer sporcuların da Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılmasını hedeflediklerini belirten Arslan, ilde ve ülkede sporcu sayısının artması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti. “Remzi bey’in takımımıza katkısı çok önemli. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.