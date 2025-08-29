Milli Boksör Gizem Özer, Hazırlanıyor

GİZEM ÖZER’İN HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Milli boksör Gizem Özer, İngiltere’de gerçekleşecek Dünya Boks Şampiyonası için antrenörü Cemil Döndü ile birlikte yoğun bir hazırlık süreci yürütüyor. 4-15 Eylül tarihlerinde İngiltere’nin Liverpool kentinde düzenlenecek olan bu organizasyon için Elazığ Atatürk Stadyumu’nda çalışmalarını devam ettiren Gizem Özer, hedefinin altın madalya olduğunu belirtiyor. 60 kiloda Türkiye’yi temsil edecek boksör, antrenörüyle birlikte antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

BOKS VE OLİMPİYAT HEDEFLERİ

Boksla ilgilenmeye 2017 yılından beri devam ettiğini ifade eden Gizem Özer, “2024 Paris Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil ettim. Dünya şampiyonasında 60 kiloda ülkemizi temsil edeceğim. Çok uzun zamandır kamptayız, güzel çalışmalarımız oldu. İyi hazırlandım, formdayım. Son olarak Elazığ’da kamp yaptım ve 1-2 gün daha burada antrenman yapıp dünya şampiyonasına geçeceğiz. İnşallah ilimize, ülkemize madalya getirmek nasip olur ve bu, 2028 Los Angeles Olimpiyatları için güzel bir puan veriyor. Hedefimiz 2028 Los Angeles Olimpiyatları” şeklinde konuştu.

ANTRENÖR CEMİL DÖNDÜ’NÜN AÇIKLAMALARI

Gizem’in dünya şampiyonası için yaklaşık 5 aydır hazırlandığını aktaran antrenörü Cemil Döndü, “4-15 Eylül 2025 tarihlerinde İngiltere’de yapılacak Dünya Boks Şampiyonası için hareket edeceğiz. Şu an kampı bitirdik. Elazığ Atatürk Stadyumu’nda sprinter koşular ve başka antrenmanlar yapıyoruz. Akşam saatlerinde Ahmet Aytar Boks Salonu’nda teknik ve taktik çalışmalarımız devam ediyor. Allah nasip ederse ayın 1’inde Gizem’i İngiltere’ye yollayacağız. Milli takımımıza madalya ile döneceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca Gizem’in 2025 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü’ne de transfer olduğunu dile getiren Cemil Döndü, “Dünya Boks Şampiyonası’nda alacağı puanlar çok önemli. Hedefimiz 2028 Los Angeles Olimpiyatları” diyerek sözlerini tamamladı.