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Milli Boksörler IBA’da Turları Geçti

IBA KADINLAR DÜNYA BOKS ŞAMPİYONASI’NDA MİLLİ SPORCULAR BAŞARILI OLDU

Türkiye’nin milli sporcularından Ayşen Taşkın, Gizem Özer, Esmanur Lök, Büşra Işıldar ve Hatice Akbaş, IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda başarılı bir şekilde tur atladı. Sırbistan’ın Niş şehrinde gerçekleşen şampiyonanın üçüncü gününde ringe çıkan milli sporcular, gösterdikleri performansla dikkat çekti.

AYŞEN TAŞKIN VE GİZEM ÖZER’DEN ÖNEMLİ GALİBİYETLER

50 kg kategorisinde karşılaştığı Vietnamlı rakibi Thi Ngoc Tran Nguyen’i mağlup eden Ayşen Taşkın, bir üst tura adını yazdırdı. Aynı gün 60 kg kategorisinde ringe çıkan Gizem Özer ise Tajikistanlı rakibi Shoira Zulkaynarova’yı 5-0 gibi net bir skorla yenerek tur atladı.

ESMANUR LÖK, BÜŞRA IŞILDAR VE HATİCE AKBAŞ’TAN BÜYÜK BAŞARILAR

63 kg kategorisinde yer alan Esmanur Lök, İspanyol rakibi Mariana Soto Torres’i yenerek son 16 turuna yükseldi. 81 kg’da Büşra Işıldar, Alman sporcu Sarah Alexandra Scheurich’i mağlup ederken, 54 kg kategorisinde Hatice Akbaş da Moldovalı rakibi Iulia Coroli’yi nakavt ederek bir üst tura geçmeyi başardı. Türkiye’nin milli sporcuları, şampiyonada gösterdikleri performansla umut veriyor.

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