Milli Çözümler, Endonezya’da Hazırlanıyor

ENDONEZYA’DA SU ALTI GÜVENLİĞİ İÇİN MİLLİ ÇÖZÜMLER

Kritik tesisler ile limanların su altı güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirilen yerli çözümler, Endonezya’da hayata geçmeye hazırlanıyor. Endonezya’nın başkenti Cakarta’da düzenlenen IndoDefence 2025 Fuarı çerçevesinde, devlet kuruluşu PT-LEN ile bu tesislerin su altından korunmasına yönelik bir mutabakat muhtırası imzalandı. Armelsan Satış, Kurumsal İletişim ve İş Geliştirme Başkanı Erdem Tümdağ, Türkiye ve uluslararası alanda kritik tesisler ve limanların su altı güvenliği için çeşitli projeler yürüttüklerini açıkladı. Bu projeler ile önemli bir deneyim kazandıklarını belirten Tümdağ, Endonezya’nın bu konudaki işbirlikleri için kendilerine bir mutabakat muhtırası imzalama talebi ilettiğini vurguladı.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ POTANSİYELİ

Tümdağ, “PT-LEN ile özellikle Deniz Kuvvetleri’nin sorumluluğundaki ve denize konuşlu kritik tesislerin suyun altından korunması konusunda ortak bir çalışma başlatacağız. Bu çalışma, gelecekte ortak üretim aşamasına geçme potansiyeli de taşıyor.” dedi. Armelsan, su altı akustik sistemleri ve teknolojileri alanında uzmanlaşarak Türkiye’nin önde gelen savunma sanayisi firmalarından biri haline gelmiştir. Kritik tesislerin ve limanların su altı güvenliğini sağlama amacıyla yaptığı çalışmalar, özellikle sonar sistemleri, uzaktan kumandalı insansız su altı araçları ve su altı sensör sistemleri üzerine odaklanıyor.

SU ALTI TEHDİTLERİNİ TESPİT EDİYOR

Armelsan, bu kapsamda su altı tehditlerini tespit etme, izleme ve etkisiz hale getirme hedefi ile çalışıyor. Geliştirilen aktif sonar sistemleri, su altındaki dalgıçlar, denizaltılar, mayınlar gibi tehditlerin tespiti, konumlandırılması ve sınıflandırılması konusunda önemli katkılar sağlıyor. Uzaktan kumandalı insansız su altı aracı KAŞİF, gözetleme ve kritik altyapıların güvenliğinin sağlanmasında kullanılıyor. Su altı sensör sistemleri, denizaltı ortamında veri toplama ve analiz imkanı sunarak bu çalışmalara destek sağlıyor. Armelsan, dalgıç tespit ve mayın avlama sonarları ile uzaktan kumandalı insansız su altı araçları gibi ürünleri ile kritik tesis ve limanların su altı güvenliğinde önemli bir rol üstleniyor.