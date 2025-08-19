Milli Dayanışma Komisyonu Çalışmalarını Sürdürüyor

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE DESTEK AÇIKLAMALARI

Terörsüz Türkiye sürecine yönelik Meclis’te oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu faaliyetlerini sürdürüyor. Bu süreçle ilgili destek açıklaması, Ardahan Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yücel Akçam’dan geldi. Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir ile dernek üyeleriyle bir araya gelen Akçam, grup adına basın toplantısı yaptı.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Akçam, milletin birliği, devletin bekası ve çocukların geleceğinin her şeyin üzerinde bir öneme sahip olduğunu belirtti. “Bugün hep birlikte, tek ses, tek yürek olarak haykırıyoruz, terörsüz bir Türkiye istiyoruz” diyen Akçam, terörün yalnızca canları almadığını, aynı zamanda ailelerin huzurunu, ülkenin refahını ve gençlerin geleceğini hedef aldığını ifade etti. Şehitlerin hatırasına saygı göstererek, gazilerin mücadelesine destek vererek teröre karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini vurguladı.

KARARLILIK VE HASSASİYETLER

Birlik, kardeşlik ve dayanışma hedefiyle hareket ettiklerinin altını çizen Akçam, “Hiçbir kirli oyun milletimizin azmini ve vatan sevgisini yenemeyecektir” dedi. Kırmızı çizgilerinin olduğunu belirten Akçam, bu hassasiyeti dile getirmek gerektiğini söyledi. “Bizler hükümetimizin ‘Terörsüz Türkiye’ projesini belirttiğimiz hassasiyetler doğrultusunda terörün tamamen bitirilmesi ve ülkemizin huzura kavuşması hedefiyle sonuna kadar destekleyeceğiz” şeklinde konuştu. Akçam, terörsüz bir Türkiye’nin mümkün olduğuna inandıklarını ifade ederek, bunu birlikte başaracaklarına inandıklarını belirtti. “Terörsüz Türkiye” sürecinde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’ye teşekkürlerini sundu.