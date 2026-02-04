Milli Dayanışma Komisyonu Ortak Raporu İçin Toplanıyor

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, faaliyetlerine devam ediyor. Komisyonda partilerin rapor hazırlama süreci sürerken, bugün yeni bir toplantı gerçekleştirilecek.

BUGÜN BİR KEZ DAHA TOPLANILACAK

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda ortak rapor hazırlama çalışmaları devam ediyor. Komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında, bugün saat 14.00’te toplanacak.

RAPORA SON ŞEKLİ VERİLECEK

Daha önce ortak rapor üzerine yapılan 4 toplantının ardından, bu 5’inci toplantıda komisyondaki üyelerin görüşleri alındıktan sonra raporun son şekli verilecek.

ŞUBAT AYINDA SUNULMASI BEKLENİYOR

Rapora ilişkin süreçte görevli isimler arasında AK Parti’den Mustafa Şen, CHP’den Murat Emir, MHP’den Feti Yıldız, DEM Parti’den Cengiz Çiçek ve Yeni Yol’dan Bülent Kaya yer alıyor. Ortaya çıkacak raporun, şubat ayında bir kanun teklifi haline dönüştürülerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması planlanıyor.

KOMİSYONUN YAPISI

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 5 Ağustos 2025 tarihinde TBMM çatısı altında PKK’nın silah bırakmasının ardından kuruldu. Komisyonda, TBMM’deki milletvekili sayısını temsil eden partiler ile birlikte başkan dahil toplamda 51 üye bulunuyor. Başkanlık görevini ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yürütüyor.