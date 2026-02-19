Milli Dayanışma Komisyonu Terörsüz Türkiye Raporunu Tamamladı

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis’te oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dün son toplantısını gerçekleştirerek süreç raporunu tamamladı. Komisyonun hazırladığı 60 sayfalık terörsüz Türkiye raporu, 47 oyla kabul edildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada raporun onaylanmasının ardından gelinen durumu değerlendirdi. Çelik, mesajında “terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge” hedefine sağlam ilkeler, güçlü çalışmalar ve stratejik bir sabırla ilerlediklerini vurguladı.

DEVLET KURUMLARI GÜÇLÜ KOORDİNASYON İÇİNDE ÇALIŞIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin ortaya koyduğu iradenin, süreci baltalamaya çalışan aşırılıkları bertaraf ettiğine dikkat çeken Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla yürütülen “terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge” projesi için tüm devlet kurumlarının güçlü bir koordinasyon içinde faaliyet gösterdiğinin altını çizdi.

KÖTÜLÜK ŞEBEKELERİ TERÖRÜN ARAÇLARIDIR

Çelik, “Cumhuriyetimiz, demokrasimiz, hukuk devletimiz ve güvenliğimiz için terörsüz bir geleceğin herkesin kazançlı çıkacağı bir tablo oluşturacağının” altını çizdi. Bu süreçte TBMM’nin önemli bir inisiyatif aldığına değinen Çelik, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve farklı partilerdeki milletvekillerinin değerli çalışmalarıyla “Terörsüz Türkiye” hedefine yönelik önemli adımları hayata geçirdiğini açıkladı.

TERÖRDEN ARINDIRILMIŞ BİR GELECEK HEDEFİ

“Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge” hedefinin, ülke içinde birlik ve yakın coğrafyadaki halklarla dayanışmaya zarar vermeye çalışan siyasi kötülüklere karşı bir duruş sergilediğini belirten Çelik, bu hedefin milletin ve komşu ülkelerin halklarının geleceği için olduğunu ifade etti. Yüzyıllara dayanan siyasi akılla, Türkiye’nin ve bölgenin terörden arındırılması için iradenin daha da güçlendirileceğini sözlerine ekledi.

YEPYENİ SİYASİ PERSPEKTİFLERİN OLUŞTURULMASI GEREKİYOR

Çelik, medeni hayatın kazanımlarının dünya çapında hedef alındığını belirterek, demokratik değerlerin ve ahlaki ilkelerin çıkar şebekeleri tarafından saldırılara uğradığını ifade etti. Bu tespitlerin ışığında güçlü bir medeni değerler savunusunun gerekliliğine dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanımız ve Türkiye, bu savunmanın öncüsüdür. Yakın coğrafyadaki halklarla ‘kardeşlik siyaseti’ temelinde yeni siyasi perspektifler oluşturacağız. Barbarlığın her saldırısına karşı gerçek medeni değerleri savunacağız.” dedi.