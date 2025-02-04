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Milli Eğitim Akademisi Çalışmaları Devam Ediyor

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EĞİTİM GÜNDEMİNE YENİ DÜZENLEMELER

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NTV’nin canlı yayınında eğitimle ilgili gelişmeleri değerlendirdi. Yayında, “Milli Eğitim Akademisi’nin ülke genelinde nasıl bir teşkilatlanması olacak?” sorusu üzerine Tekin, Akademi’nin uzun yıllardır tartışılan bir yapı olduğunu vurguladı.

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ’nin KURULUŞU

Tekin, Milli Eğitim Akademisi’nin ekim ayında Türkiye’de yasalaştığını belirtti. “1 Ocak itibariyla resmen Milli Eğitim Akademisi ve ilgili kurullar oluşturuluyor” diyen Bakan, şu anda bu konudaki çalışmaların aktif olarak sürdüğünü kaydetti. Eğitimin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konuları üzerinde durmalarının önemli olduğunu dile getirdi.

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