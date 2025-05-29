Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Eğitimde Beceri Geliştirecek

ÖĞRETMENLERİN BECERİLERİNİ GELİŞTİRME HEDEFİ

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Milli Eğitim Akademisinde verilecek eğitimle öğretmenlerin becerilerindeki eksiklikleri geliştirmek ve tamamlamak istediklerini açıkladı. Yılmaz, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesince düzenlenen “Öğretmenlik Mefkuremiz ve Milli Eğitim Akademisi” konferansında ilahiyat fakültelerinin tarihsel önemine dikkat çekerek, bu fakültelerde eğitim alan kişilerin çok yönlü bilgi sahibi olduğunu vurguladı. “Mefkure kavramının ruhu ifade ettiğini” belirten Yılmaz, “Toplumların da ruhu vardır, ruhları mefkuresidir. Hamdolsun köklü geçmişimiz itibarıyla kızıl elması olan, İ’la-yi Kelimetullah dediğimiz bazı kavramlarla ifade ettiğimiz mefkureye sahibiz” ifadelerini kullandı. Yılmaz, “Öğretmenin mefkuresi olmadığında öğrenciye vereceği şeylerin sınırlı olacağını” kaydetti.

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI

Yılmaz, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ilana çıkıldığını da aktardı. “Hem zorunlu olarak devam eden din kültürü ahlak bilgisi dersi hem de seçmeli olarak okutulan derslerle aslında çok geniş alan var” diyen Yılmaz, İmam hatip ortaokullarında 1 milyona yakın öğrenci ile çeşitli projeler uygulandığını belirtti. İlahiyat fakültesi mezunlarının bu okullarda istihdam alanı bulma imkanı olduğunu ifade eden Yılmaz, her yıl alınan öğretmen sayısının kadro ihtiyacına göre belirlendiğini aktardı. Ayrıca, “Şimdi 15 bin öğretmen alımı için çıkıldı, mezun olanlar ve bu yıl olacaklar sınava girebilirler” dedi.

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ’NİN YAPISI ANLATILDI

Yılmaz, Milli Eğitim Akademisinin faaliyete geçtiğini hatırlatarak, akademinin yapısını katılımcılara sundu. “Eğitim daha çok öğretmenlik uygulaması yönünde olacak” diyen Yılmaz, akademideki eğitim sürecinin 12-14 hafta süreceğini söyledi. Yılmaz, “Bu eğitim de daha çok öğretmenlik uygulaması yönünde olacak. Atanan arkadaşlarımız aday öğretmen sürecinde bir eğitime tabi tutuluyor” ifadesini kullandı. Eğitimde öğretmenlerin bilgi değil, beceri noktasındaki eksikliklerinin tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Yılmaz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin felsefi temellerinin akademide ana tema olacağını vurguladı.

ÖĞRETMEN ADAYLARINA UYGULAMALI EĞİTİM

Yılmaz, öğretmen adaylarının okuldan önce gözlem yapacağını ve sonrasında haftada 4 gün sınıflara girerek eğitim uygulaması gerçekleştireceklerini ifade etti. “Akademide bir öğretmene kazandırmak istediğimiz ne varsa onu da vereceğiz” dedi. SAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Meydan, nitelikli eğitimi ve bilimsel araştırmayı vizyon edinmiş bir fakülte olduklarını belirtti. İlahiyat fakülteleri arasında 41 projeyle Türkiye’de birinci olduklarını vurgulayan Meydan, özellikle yayınlar ve nitelikli bilimsel araştırmalar konusundaki başarılarının altını çizdi. Konuşmanın ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz’a, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al ve İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş hediye takdim etti.