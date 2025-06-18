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Milli Eğitim Bakanı Katıldı Etkinliğe

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’nın Altındağ semtinde bulunan Şehit Onur Doğan İlkokulu’nda düzenlenen dönem sonu etkinliğine katıldı. Etkinlikte öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya gelen Bakan Tekin, eğitim sürecine dair değerlendirmelerde bulunarak, çocukların sadece akademik açıdan değil, sosyal yönden de gelişimini önemsediklerini dile getirdi. Tekin, “Çocuklarımızın yalnızca akademik başarıya değil, arkadaşlık ve oyunla gelişimlerine odaklanıyoruz. Hem çocukluklarını yaşamalarını hem de öğrendiklerini günlük hayatta kullanabilmelerini istiyoruz. Robot değil, çocuk yetiştiriyoruz.” şeklindeki ifadeleriyle bu durumu vurguladı.

ÖĞRETMENLERDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Etkinlikte söz alan öğretmenlerden biri, Bakan Tekin’e yönelik dikkat çekici açıklamalarda bulundu. “Bizi takip edip kalp atıyorsunuz, biz okulda çıldıracak gibi oluyoruz.” diyen öğretmen, “Bizim için ünlüsünüz siz. Gerçekten iyi ki varsınız. Böyle güzel etkinliklerle okulu sevdirmemize, bizlere bu tarz planlarla yön çizmenize müteşekkiriz. ‘Şu yapılacak’ denildiğinde arkamızda sizi hissetmek bizi yüreklendiriyor. Her şey için çok teşekkür ediyorum.” sözleriyle Bakan Tekin’e duyduğu minnettarlığı ifade etti.

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