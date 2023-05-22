Milli Eğitim Bakanı: Okullar 16 Haziran’da kapanıyor, uzatma yok

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, uzatma olmayacağını ve 16 Haziran’da okulların kapanacağını duyurdu.

16 Haziran’da okullar kapanıyor, uzatma yapmadık

Deprem bölgesinde telafi eğitimi

1 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında deprem bölgesinde 2 aylık telafi eğitim programı yapacağız.

Öğrenciler illa eğitim aldıkları lokasyonda değil istedikleri ilde bu eğitimi alabilecek.

Deprem bölgesine geri dönüşler devam ediyor. 82 bin 560 öğrenci geri dönüş yaptı.

OECD’nin Türkiye Eğitim Raporu

Türkiye’de okullaşma oranlarıyla ilgili problemler vardı. Okullaşma oranı yüzde 50’nin altındaydı. Son 20 yılda bunların iyileştirilmesi için hamleler yapıldı.

20 yılda okul öncesi eğitim yüzde 99,9’a ulaştı. Yüzde 44 olan lisede okullaşma oranı yüzde 99,12’ye yükseldi.