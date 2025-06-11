Milli Eğitim Bakanı Tekin Açıklama Yaptı

BAKAN TEKİN’DEN KÜLTÜREL DEĞERLER VURGUSU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “2025 Yılı Hayat Boyu Öğrenme Festivali”nde yaptığı konuşmasında, “Bu etkinliklerin tamamında, tıpkı zorunlu eğitim çağındaki çocuklarımızla gençlerimiz için öngördüğümüz üzere, onlara yaptığımız kültürel değerlerimizi, birlikteliğimizi, manevi değerlerimizi koruyarak gelecek kuşaklara aksettirecek çalışmaları, hayat ve öğrenme kapsamında da yürütmeye özen gösteriyoruz” diye belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Ankara Millet Bahçesi’nde “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” çerçevesinde bu festivali gerçekleştirdi. Etkinlikte, 7 coğrafi bölgeyi temsilen seçilen halk eğitimi merkezleri ve olgunlaşma enstitüleri, projeleri, el emeği ürünleri ve eğitim modellerini sergiledi.

İLK KEZ DÜZENLENEN FESTİVAL

81 ilden temsilcilerin katıldığı festivalin açılışına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eşi Ayşe Tekin ve Bakan Yardımcısı Celile Ökten katıldı. Burada konuşan Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yalnızca teknik anlamda eğitimle ilgilenen bir bakanlık olmadığını, aynı zamanda milli birlik, beraberlik, ulusal refah ve kalkınma gibi değerleri esas alarak bir kuşak inşa eden bir yapı olduğunu ifade etti. Tekin, “Bu faaliyetlerimizi sadece zorunlu eğitim çağındaki çocuklarımız ve gençlerimiz için değil, Bakanlığımız bünyesindeki diğer faaliyetlerde de bu sorumlulukları yerine getirmeye çaba sarf ediyoruz” dedi.

AİLELERİN ROLÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Tekin, dünya genelindeki araştırmalara göre, çocukların ve gençlerin eğitim süreçlerinde okulların ve öğretmenlerin rolünün sadece yüzde 50 civarında kaldığını vurguladı. “Geriye kalan yüzde 50’lik kısımda ise başta aile olmak üzere toplumun diğer unsurlarının katkısı var” diyen Tekin, eğitimin başarısını artırmak için 2024-2025 eğitim öğretim yılına hazırlıklarda ailelerin daha aktif hale gelmesine yönelik ebeveyn okulu programları eklediklerini aktardı. Festivalin 3 gün sürecek olup, her gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacağı belirtiliyor.