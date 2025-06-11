MİLLİ Eğitim Bakanı Tekin Açıklama Yaptı

BAKAN TEKİN’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı’nın 23-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirileceğini açıkladı. Bakan Tekin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Öğretmenlerimizle her fırsatta buluşarak eğitime dair önemli konuları istişare ediyor, eğitim öğretim süreçlerine dair tüm kararları onların değerli görüş ve önerileri doğrultusunda şekillendirmeye gayret gösteriyoruz” şeklinde ifadeler kullandı.

PROGRAM DETAYLARI VE İZİNLER

Bakan Tekin, eğitim programının detayları üzerinde durarak, “Yol haritalarımıza kaynaklık eden bu istişarelerde maarif ailemizin kıymetli eğitimcilerinden gelen talepler üzerine, 2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı’nı, 23-27 Haziran 2025 tarihleri arasında, istedikleri il ve ilçelerde uygun görülen eğitim kurumlarında katılabilecekleri şekilde düzenleme kararı aldık” açıklamasında bulundu. Ayrıca, öğretmenlerin 30 Haziran 2025 tarihinde idari izinli sayılacağını belirtti. Bakan, eğitim ailemize bu programın hayırlı olmasını diledi.