Milli Eğitim Bakanı Tekin, “Ailem” Dizisini Ziyaret Etti

OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRME ÇABALARI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul-aile işbirliğini daha da geliştirmek için Bakanlık tarafından çekilen “Ailem” dizisinin setini Trabzon’da ziyaret etti. Sürmene ilçesinin Aksu Mahallesi’ndeki tarihi okul binasında devam eden çekimlerde, oyuncular ve set ekibiyle bir araya gelen Tekin, Volkan Severcan, Ayşen Sezerel, Ziya Kürküt ve Seymen Aydın gibi oyuncularla sohbet etti ve yönetmen Bora Severcan’dan çekimlerle ilgili bilgiler aldı. Ziyaret sırasında, oyuncu Volkan Severcan için sürpriz bir doğum günü kutlaması da gerçekleştirildi.

EĞİTİM SÜREÇLERİNE TOPLUMSAL KATKI ÖNEMLİ

Bakan Tekin, gazetecilere eğitimin yalnızca öğretmenlerin sorumluluğunda olmaması gerektiğini vurgulayarak, “2,5 yıldır bu konuyla meşgul oluyoruz.” dedi. Eğitim süreçlerinin başarısı için öğretmenler ile idarecilerin çabalarının yanı sıra toplumun diğer kesimlerinin de bu süreçlere katkıda bulunması gerektiğini açıkladı. Özellikle ailenin eğitimdeki rolünün önemine dikkat çeken Tekin, bu amaçla geçen yıl EBA üzerinden bir portal oluşturduklarını ifade etti. Bu portalda, ailelerin eğitim süreçlerine katkıları hakkında bilimsel makaleler, yayınlar ve raporların yer aldığını söyledi. Ayrıca, ebeveynler için eğitim süreçlerine katkı yapma yollarını paylaştıkları kamu spotları ve benzeri uygulamaların da bulunduğunu aktardı.

EBEVEYN OKULLARI VE SANAT YOLUYLA EĞİTİM

Tekin, Hayat Boyu Öğrenme programı kapsamında ebeveynler için “ebeveyn okulu” adı altında kısa süreli kurslar katıldıklarını da belirtti. Geçen yıl sanat yoluyla eğitimde katma değer sağlama fikrini Bora Severcan ve Volkan Severcan ile paylaştıklarını kaydeden Tekin, sanatçıların bu sosyal sorumluluk projesinin parçası olarak yer aldıklarını dile getirdi. “Ailem” dizisinin yeni sezonunda 13 bölüm izleyiciyle buluşacağını belirten Tekin, dizinin 27 bölümden oluşan birinci sezonunda emeği geçenlere teşekkür etti.

DİZİNİN İLGİSİ VE YENİ SEZON HAZIRLIKLARI

Dizinin birinci sezonunun hem EBA’da hem de farklı platformlar üzerinden yayımlandığını hatırlatan Tekin, “Yaklaşık 130 milyon izlenme almış, bunun benzeri Türkiye’de çok fazla görülmemiştir.” dedi. İzleyicilerden gelen yoğun ilgi üzerine yeni bölümlerin çekilmesine karar verildiğini vurguladı. Ayrıca öğretmenlerden, dizinin birinci sezonundaki bölümlerle ilgili öneriler ve iyi ebeveynlik örnekleri beklediklerini ifade etti. Tekin, eğitimde toplum yararına bir proje olarak bu dizinin diğerlerinden farklı olduğunu belirtti.

BAKAN TEKİN’İN PROGRAMLARI

Sürmene’deki tarihi okulda gerçekleştirilen çekimlere destek veren ilçe halkına teşekkür eden Bakan Tekin, “Geçen sezonkinden çok daha fazla sayıda izleyiciye ulaşmayı umuyoruz.” diyerek eğitim süreçlerine ailenin katkısının artmasını temenni etti. Öğretmenlerin 1 Eylül’de okullarda olacağını ve 8 Eylül itibarıyla eğitim öğretim döneminin başlayacağını hatırlatarak, “Tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı bir eğitim yılı diliyorum. Öğretmenlerimize kolaylıklar dilerim.” şeklinde konuştu. Ayrıca kentteki çeşitli programları kapsamında Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanlığı ve Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu’nu ziyaret etti ve vatandaşlarla sohbet etti.