Milli Eğitim Bakanı Tekin, “Çocukları teknolojiyle buluşturmak istiyoruz, eleştiriliyor” dedi

ÇOCUKLARIMIZIN TEKNOLOJİYE UYUMU İÇİN YENİLENME İHTİYACI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Çocuklarımız gelişen teknolojilere ve eğitimde dönüşen paradigmalara ayak uydurabilsinler, yeni dönemin referanslarıyla eğitim öğretim süreçlerini devam ettirebilsinler diye kendimizi yenilemek istiyoruz diyoruz, ‘Hayır, yapamazsınız’ diyorlar” şeklinde konuştu. Bakan Tekin, Bakanlık koordinasyonu ile bilişim teknolojilerinde kendini geliştirmek, projeler üretmek ve daha etkili çalışmalar yapmak isteyen öğrencileri ve danışman öğretmenleri desteklemek amacıyla Ankara’da düzenlenen GençTek Zirvesi’nde yer aldı. Tekin, burada yaptığı açıklamalarda, 2011 yılında başlatılan ‘FATİH’ projesinin önemine değinerek, “Bu projeyle sahip olduğumuz okulların neredeyse tamamında teknolojik altyapıyı güçlendirmek üzere etkileşimli tahta kurulumları gerçekleştirdik. Ardından okulların internet altyapısını sağladık ve bu imkanlarla EBA, dünyanın en büyük eğitim içerik portalını kurguladık” ifadelerini kullandı.

SİYASİ ELEŞTİRİLER VE ULUSLARARASI TAKDİR

Tekin, okullardaki teknolojik altyapıyı güçlendirmek için gerçekleştirilen projelerin bazı politikacılar tarafından eleştirildiğini belirterek, “Onlar bu muhalefeti yaparken, eğitimle ilgili uluslararası kuruluşlar bizim çabalarımızı takdir ettiler. Türkiye, ‘dünyada neredeyse bütün dersliklerinde etkileşimli tahta olan tek ülke’ konumunda” dedi. Bakan, bu projelerin amacının çocukların teknolojiyle iç içe bir eğitim süreci geçirmelerini sağlamak olduğunu vurguladı. GençTek projesinin ruhunun, Türkiye’de yeni yüzyılın teknolojik gelişmelerini takip edebilecek bir ekosistem oluşturmak olduğunu dile getiren Tekin, yapılan çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını ifade etti.

EĞİTİMDE YENİ PARADİGMALAR

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin açıklanmasının ardından eleştiriler aldıklarını söyleyen Tekin, “Çocuklarımız gelişen teknolojilere ayak uydurabilsinler diye kendimizi yenilemek istiyoruz diyoruz, ‘Hayır, yapamazsınız’ diyorlar. Peki niye yapamıyoruz? Ne yapmak istediğimizi soruyor musunuz? Sormuyorlar. Ama ben söyleyeyim; yapmak istediğimiz şey, eğitimde sadece bilgi vermek odaklı değil, verilen bilgileri uygulamaya dönüştürmek” dedi. Çocukların, teorik olarak bilgi edinmek yerine pratik yaparak öğrenmelerini sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Tekin, projenin önemine vurgu yaptı. Konuşmasının ardından stantları gezip öğrencilere projeleri hakkında bilgi aldı.