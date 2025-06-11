MİLLİ Eğitim Bakanı Tekin Duyurdu

MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI TARİHLERİ AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı’nın 23-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirileceğini ilan etti. Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Öğretmenlerimizle her fırsatta buluşarak eğitime dair önemli konuları istişare ediyor, eğitim öğretim süreçlerine dair tüm kararları onların değerli görüş ve önerileri doğrultusunda şekillendirmeye gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLER İÇİN İZİN HAKKI

Bakan Tekin, bu programın maarif ailesine kaynaklık eden talep üzerine düzenlendiğini, öğretmenlerin 2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı’na katılım için istedikleri il ve ilçelerde uygun eğitim kurumlarında yer alabileceklerini belirtti. Ayrıca, öğretmenlerin 30 Haziran 2025 tarihinde idari izinli sayılacağını ifade etti. Tekin, “Eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.