Milli Eğitim Bakanı Tekin, Öğrencilere Karne Dağıttı

EĞİTİM YILI SONUNDA KARNE HEYECANI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla Bahçelievler’deki 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu’nda öğrencilere karnelerini verdi. Karneleri dağıtırken, “Dünyada hem teknoloji hem sosyal hayatla ilgili birçok alanda değişiklikler yaşanıyor. Biz de müfredatımızın canlı ve dinamik olacağını ve sık sık revizyonlar olması gerektiğini ifade ettik. Okullarda uygulamaya koyduğumuz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile izleme ve değerlendirme mekanizmalarını hayata geçirdik” şeklinde açıklamalarda bulundu.

20 MİLYON ÖĞRENCİ YAZ TATİLİNE GİRDİ

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim alan yaklaşık 20 milyon öğrenci, bu yıl karne alarak yaz tatiline girdi. Bakan Tekin, Bahçelievler’deki 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu’na giderek öğrencilerin karne mutluluğuna ortak oldu. Törende, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Prof. Dr. Murat Mücahit Yentür, Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe ve Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır gibi protokol üyeleri de yer aldı.

YENİ MÜFREDAT VE ŞİDDETLE MÜCADELE

Bakan Tekin, “Eğitim öğretim yılı başlarken üç ana konuya odaklandık. Bunlardan biri Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adı altında, ihtiyaçlara uygun bir müfredat geliştirmek. Bu yıl okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul birinci sınıf ve lise birinci sınıf olarak adlandırdığımız 9. sınıflarda bu uygulamaları başlattık. Uzun süre devam edecek müfredat dönemleri sona erdi. Bu yıl, mesleki eğitim ve öğretmenlere yönelen şiddetle ilgili yeni yasalar üzerinde de çalışıyoruz” dedi. Tekin, ayrıca öğretmenler için izleme ve değerlendirme mekanizmalarına, eğitimin kalitesinin artırılması amacıyla 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilave gelişmelerin yapılacağını açıkladı.

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALAR

Bakan Tekin, “Önümüzdeki yıl, eğitim teknolojilerinin aktif bir şekilde hayata geçirileceği bir dönem olacak. Özellikle yapay zeka uygulamalarının etkili şekilde kullanılacağı bir yıl planlıyoruz. Öğretmenlerimiz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında artık karne yerine girişim raporu hazırlayacaklar. Bu, velilere rehberlik sağlayan bir uygulama olacak. Ayrıca, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren form uygulamasına yeniden geçiş yapıyoruz” diye belirtti.

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ’NDEN DESTEKLER

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, törende yaptığı konuşmada, gençlerin eğitim hayatına her zaman destek verdiklerini ifade ederek, “Bahçelievler Belediyesi olarak anaokulundan üniversiteye kadar 215 bin öğrenciye 200 milyon TL kırtasiye ve eğitim desteği sağladık. Üniversite öğrencilerimize 5 bin TL kampüs harçlığı veriyoruz” dedi.

SINAV SONRASI MORAL KONSERİ

Başkan Bahadır, “Bu hafta sonu YKS’ye girecek tüm öğrencilere başarılar diliyoruz. Sınav sonrasında moral buluşması olarak Pazar günü Emre Fel konseri düzenleyeceğiz. Tüm komşularımızı bu etkinliğe bekliyoruz” şeklinde bilgilendirdi.

SOSYAL PROJELER VE GENÇ DİNLENİYOR

Bahçelievler’deki ‘Genç Başkan Danışmanları’ projesi ile gençlerin fikirlerine önem verdiklerini belirten Dr. Bahadır, “Sizlerden gelen her fikir bizim için yol gösterici. Gençlerin enerjisi, bu ilçeyi daha ileriye taşımakta en büyük gücümüz” dedi.