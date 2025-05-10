Milli Eğitim Bakanı Tekin, TÜBİTAK ile işbirliği yaptı

YAPAY ZEKA UYGULAMASI BAŞLATILDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuyla (TÜBİTAK) ortak yapay zeka uygulaması başlattıklarını bildirdi. Tekin, “Ortak sınavlarımızı, açık uçlu sorularımızı değerlendirmek üzere TÜBİTAK destekli yazılım geliştirdik” şeklinde ifade etti. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen 19. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni’nde konuşan Tekin, kitap okuma alışkanlığı için öğrenciler ve aileler bazında bazı uygulamalar geliştirdiklerini aktardı.

OKUMA YAZMA BEÇERİLERİ KALINMAK İSTENİYOR

Bu yıl devreye alınan “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” ile çocukların okuma yazma becerilerini daha da geliştirmek istendiklerini kaydeden Tekin, öğrencilerin okuduklarını anlayabilen, bu metinler üzerinde analiz yapabilen ve yorumlayabilen bireyler olmasını hedeflediklerini belirtti. Tekin, program dolayısıyla Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’a teşekkür ederken, “Biz de çocuklarımıza okuma konusunda teşvikler yapıyoruz. Ancak velilerimiz, yetişkinlerimiz bu sürecin dışında kalıyordu. Bu yarışmada, yetişkin, ebeveyn kategorisi var. Bu da çok önemli” dedi.

EBEVEYN OKUMA ALIŞKANLIKLARI ARTIRILACAK

Bakan Tekin, ebeveynlerin haftalık okuma saatlerinin dünya ortalamasının üçte biri seviyesinde olduğunu belirtti. “Velilerimiz az kitap okuyor” diyen Tekin, bu süreçle ebeveynlerin de desteklenmiş olacağını ifade etti. Yarışmanın çocukların okudukları kitaplarla ilgili sınav vermelerini sağladığını aktaran Tekin, söz konusu yazılımın etkin bir şekilde kullanılacağını dile getirdi.

KİTAP OKUMAK ÖDÜLDÜR

Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy ise yarışmanın kaybedeni olmadığını vurguladı. Kitap okumanın kendi başına bir ödül olduğuna dikkat çeken Arısoy, “Zeytinburnu Belediyesi olarak çeyrek asırdır çocuklarımıza, gençlerimize, okul dışında başka yetenekler, uğraşlar, kabiliyetler kazandırmak için çalışıyoruz. Kitap okuma yarışmamız bunlardan birisidir” ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından çocuklara ve ebeveynlere kitap okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu ve yarışmada dereceye giren öğrencilerin aileleri de katıldı.