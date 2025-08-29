Milli Eğitim Bakanı Tekin, Vatan Evlatları İçin Çalışıyor

BAKAN TEKİNDEN AZİZ BELEDİYEN DESTEĞİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Milli Eğitim Bakanlığında bir kardeşiniz olarak siz nasıl kendi çocuklarınızı, bu ülkenin değerlerine, toplumuna, milli ve manevi birliğine saygı duyan çocuklar olarak yetişmesini istiyorsanız ben de 18 milyon vatan evladının bu şuura sahip bir biçimde yetişmesi için çaba sarf ediyorum.” ifadelerini kullandı. Erzurum’da ziyaretler gerçekleştiren Bakan Tekin, Uzundere ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe esnafını ziyaret eden Tekin, çocuklarla buluşarak onlara okul çantası hediye etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN LİDERLİĞİ

Ardından AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Tekin, burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son 23 yılda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti. Tekin, vatandaşlara her alanda hizmet etmeye gayret ettiklerini ifade ederek, “İnsan haklarından demokrasiye, eşitlikten yasakların kalkmasına, yoksulluğun giderilmesinden eğitime, ulaşımdan teknolojiye kadar her alanda hizmet etmeye çaba sarf ediyoruz.” dedi. Siyasetin temel amacının topluma değer vermek olduğunu vurgulayan Tekin, bu anlayışla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

PROBLEMLERİ YERİNDE ÇÖZMEK İÇİN GEZİYORUZ

İnsanları dinlemek amacıyla Anadolu’yu dolaştıklarını belirten Tekin, “Bu yaz aylarında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hem sizlere onun selamını getirdik hem de derdinizi dinlemeye, problemlerinizi öğrenip yerinde çözmek için Anadolu’yu karış karış dolaşıyoruz.” dedi. 22 yıldır yaptıkları hizmetler için vatandaşlara teşekkür eden Tekin, her seçimde aldıkları destek sayesinde bu hizmetlerin mümkün olduğunu dile getirdi.

İYİ NİYETLE ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ

Topluma hizmet götürmek için gayret sarf eden Tekin, “Ben de bu topraklardan Gölbaşı köyü eski adıyla Öşkten çıkmış bir kardeşiniz olarak bulunduğumuz her ortamda sizlere, Türk toplumuna, milletimize, ümmete hizmet eden ve etmeye çaba sarf eden bir kardeşiniz olarak aranızdayım.” dedi. Bakan Tekin, insanların istekleri doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Demek ki biz doğru yoldayız” ifadesini kullandı.

DESTEKLERİNİZDEN VAZGEÇMEYİN

Tekin, destek arayışlarının da sürdüğünü belirterek, “Arkamızda 86 milyon insanın duası, desteği var. Bu destek bizim arkamızda var olduğu sürece biz asla hiçbir şeyden yılmayız.” diyerek, vatandaşlardan dua beklediklerini ve birlikte daha iyi bir Türkiye inşa edeceklerini söyledi. Ayrıca, Bakan Tekin’e ilçe ziyaretinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy’un eşlik ettiği belirtildi.