Haberler

Milli Eğitim Bakanı Y. Tekin Duyurdu

OKUMA KİTAPLARI DAĞITILACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla ilkokul birinci sınıf öğrencilerine okuma kitapları dağıtılacağını açıkladı. Tekin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “İlk okuma yazma öğretimini destekleyen okuma kitaplarımız hazır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hedeflerimiz doğrultusunda akademisyenler ve öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan okuma kitaplarımız, birinci sınıf öğrencilerimizin okuma yazma süreçlerini destekleyecek” dedi.

OKUMA SERİSİ HAZIRLANDI

Bakan Tekin, okuma serisinin içerdiği kitapları da belirtti. “Okumaya Başlıyorum, Artık Okuyorum, Hikayelerim” ve “Şiirlerim” isimli eserlerden oluşan bu serinin, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılıyla birlikte ilkokul birinci sınıf öğrencilerine dağıtılacağını ifade etti. Tekin, projenin hayata geçmesi için emeği geçen herkese teşekkür etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Kiracı Selçuk K Gözaltına Alındı

Mersin’in Toroslar ilçesinde bir kiracı, evinde yangın çıkardı ve eşyalarını balkondan fırlattı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, şüpheli gözaltına alındı ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürüldü.
Haberler

Aksaray’da Kavga, Baba Ve Oğul Saldırdı

Aksaray'da iki grup arasındaki tartışma, baba ve oğulun polise saldırmasıyla büyüyerek 4 yaralı ve 7 gözaltı ile sonuçlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.