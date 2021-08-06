Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti

Corona virüs döneminde eğitim konusunda önemli işler başaran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk görevinden istifa etti.

Milli Eğitim Bakanlığı görevinden affını isteyen ve talebi kabul edilen Ziya Selçuk, bugün itibarıyla bakanlık görevinin sona erdiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Türk milletine, eğitim camiasına ve birlikte görev yaptığı arkadaşlarına teşekkür etti.

Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı.

Mesajında, görevinin bugün itibarıyla nihayetlendiğini aktaran Selçuk, “Bana ülkemin çocukları için çalışma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Milletimize, eğitim ailemize, birlikte görev yaptığım Bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı görevine atanan Mahmut Özer ve yeni bakan yardımcılarına da görevlerinde başarılar diledi.