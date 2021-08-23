Milli Eğitim Bakanı’ndan açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmur Özer, sel felaketinin yaşandığı illerde eğitim-öğretime başlanması gerektiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Kastamonu, Sinop ve Bartın’da 6 Eylül’de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış bulunuyoruz.” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den sel bölgesinde yüz yüze eğitimle ilgili açıklama geldi. Özer “Kastamonu, Sinop ve Bartın’da 6 Eylül’de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.