Milli Eğitim Bakanı’ndan açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul öncesi eğitime dair yaptığı açıklamasında anaokullarına erişimi artıracaklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Milli Eğitim Bakanlığı olarak, okul öncesi eğitime erişimi artırmaya çalışıyoruz. Anaokullarını mümkün olduğu kadar şehirlerin farklı bölgelerine kurarak vatandaşların çocuklarını özel eğitim öğrencisiyse özel eğitim anaokuluna, değilse normal anaokuluna göndermeleriyle ilgili imkanlarımızı artırmaya çalışıyoruz.” dedi.

Özer, Balıkesir Valiliği Necatibey Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen Balıkesir İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı’nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantıda kentteki eğitim yatırımlarını değerlendirdiklerini söyledi. Balıkesir’de bu yıl yaklaşık 235 milyon liralık yatırımın devam ettiğini belirten Özer, “Bunlar, yeni okul yapımları, güçlendirme ve yık-yap kapsamındaki yatırımlar. Değerlendirme toplantısında, acil ihtiyaçlarla ilgili, bu 235 milyonluk yatırıma ilave olarak yeni yatırımlar yapma kararı aldık.” diye konuştu.

Merkez Altıeylül ilçesinde, bir özel eğitim kampüsü yapacaklarına dikkati çeken Özer, şöyle devam etti:

“Bu kampüsün içinde özel eğitim anaokulu, özel eğitim uygulama okulu, 1, 2 ve 3. kademe olacak, özel eğitim meslek okulu olacak. Aynı zamanda özel eğitim öğrencilerini bekleyen velilerin nitelikli zaman geçirmelerine fırsat verecek, Halk Eğitimden kurs alabilmelerine imkan verecek mekanların olduğu çok donanımlı bir kampüs olacak. İnşallah, yatırım kararını hızlı bir şekilde uygulamaya geçip en kısa süre içinde bunu Altıeylül ilçesine kazandıracağız. Balıkesir’de özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı 3 bilim sanat merkezi var. Merkezde bir taneye daha ihtiyaç var, bir de Edremit’te ihtiyaç var. Dolayısıyla 2 tane daha yeni bilim sanat merkezi kuracağız. Balıkesir’deki bilim sanat merkezini 3’ten 5’e çıkartmış olacağız.”

Özer, merkezdeki Balıkesir Fen Lisesi’nin yeri ve binasıyla ilgili sıkıntıları da toplantıda konuştuklarını vurgulayarak “O binanın elden geçirilmesi gerekiyor. Ulaşımla da ilgili sıkıntılar var. Dolayısıyla Balıkesir’in merkezine yeni bir fen lisesi binası yapacağız. O fen lisemizi artık merkeze taşıyacağız. Altıeylül ilçemizde yeni bir fen lisesi daha yapacağız. Balıkesir’deki fen lisesi sayısını, 2’ye çıkarmış olacağız. Altıeylül ilçesindeki fen lisesi için yeni bina yapmayacağız, sadece fen lisesi açılmasına izin vereceğiz.” ifadesini kullandı.

Altıeylül ilçesine bir rehberlik araştırma merkezi kurulacağını aktaran Özer, şöyle konuştu:

“Yine merkez, Bandırma, Burhaniye ve Edremit’te, her birinde bir tane olmak üzere, 4 özel eğitim anaokulu yapacağız. Aynı zamanda bu 4 yere anaokulu da yapacağız. Yani hem anaokulu olacak hem de özel eğitim anaokulu olacak. Milli Eğitim Bakanlığı olarak okul öncesi eğitime erişimi artırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla anaokullarını mümkün olduğu kadar şehirlerin farklı bölgelerine kurarak vatandaşların çocuklarını özel eğitim öğrencisiyse özel eğitim anaokuluna değilse normal anaokuluna göndermeleriyle ilgili imkanlarımızı artırmaya çalışıyoruz. Balıkesir’e 8 özel eğitim anaokulu ve normal anaokulu yapmış olacağız.”