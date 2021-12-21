Milli Eğitim Bakanı’ndan açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl eğitimlere katılan öğretmen sayısının bir önceki yıla göre yüzde 34 arttığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Son 5 yılın en yüksek kişi başı eğitim saatine ulaşmış olduk. Buna göre, öğretmen başına düşen eğitim saati 2020 yılında 41,6 iken, bu rakam 2021 yılında yüzde 125 artışla 93,4 saate ulaştı” dedi.

2020 yılında yüz yüze ve uzaktan eğitimlere katılan öğretmen sayısı 1 milyon 187 bin 852 iken 2021 yılında bu sayı 2 milyon 773 bin 317’ye yükseldi. Düzenlenen eğitim kapasitesindeki artış, öğretmen başına düşen eğitim saatine de yansıdı. 2017 yılında bir öğretmen yılda ortalama 35 saat eğitim alırken bu sayı 2018 yılında 39’a, 2019 yılında 51’e ulaştı. 2020 yılına gelindiğinde ise 41,6’ya düşmüştü. 2021 yılında bir öğretmen ortalama 93,4 saat eğitime katıldı. Böylelikle bu alanda son 5 yılın en yüksek oranına ulaşılmış oldu.

‘MUTLULUK DUYUYORUM’

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Özer, bu dönemde odaklandıkları konulardan en önemlisinin, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerinin çok boyutlu desteklenmesi olduğunu belirtti. Bu kapsamda çok boyutlu adımlar attıklarını belirten Özer, “Attığımız adımların sonuçlara olumlu yansımasını görmekten mutluluk duyuyorum. 2021 yılında düzenlediğimiz eğitimlere katılan öğretmen sayımız 2020 yılına göre yüzde 34 artarken, bu artışla son 5 yılın en yüksek kişi başı eğitim saatine ulaşmış olduk. Buna göre, öğretmen başına düşen eğitim saati 2020 yılında 41,6 iken bu rakam, 2021 yılında yüzde 125 artışla 93,4 saate ulaştı. Bu süreçleri başarı ile yürüten Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum” dedi.