Milli Eğitim Bakanı’ndan açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni eğitim-öğretim yılına dair açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ‘En azla ağırlık verdiğimiz okul öncesi eğitim ve okullaşma oranını yükseltmektir” diyen Özer; birçok öğretmen adayının beklediği atamalara da açıklık getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in, açıklamalarının satır başları şöyle;

“Hazırlıklara çok erken başladık. 17 Haziran’da öğretim yılı kapatıldığında ilk startı verdik. Okulların ihtiyacının karşılanması noktasında çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Bu yıl ilk defa okul kitaplarına ilave olarak yardımcı kaynaklar tüm sıralara yerleştirildi. 136 milyon tüm öğrencilerin 1 dönem boyunca ihtiyaç duyacağı yardımcı kaynaklar okullara gönderildi.

‘ASLINDA BU SESSİZ BİR DEVRİMDİR’

“Milli Eğitim Bakanlığı orta öğretim kurumlarına bütçe gönderiyordu. Temel eğitim, anaokulu, ilkokul ve orta okula bütçe göndermiyordu. İlk defa kırtasiye ve temizlik ve küçük onarım, eğitim ortamlarının zenginleştirilmesi bağlamında tüm okullara bütçe gönderildi. Aslında bu sessiz bir devrimdir. 3.1 milyar bütçe okullarımıza gönderildi. Yıllardan beri kayıt paraları ile ilgili spekülasyonlar yaygın bir problemmiş gibi sanki Milli Eğitim Bakanlığı okulların ihtiyacını karşılayamıyormuş gibi bir algı vardı biz bunu yıktık”

OKULLARA BAĞIŞ KONUSU

“Süreç içerisinden bazı okullarla ilgili basına yansımalar oldu 234 ihbar aldık. Gerekli işlemleri yaptık 3 okul yöneticimize ceza verdik. Bizim gözlemlediğimiz geçen senelere göre çok daha az sayıda bağışla ilgili haberler oldu. Okul aile birlikleri daha rahat edecek bağış alma zorunda kalmayacaklar. İsterlerse okul aile birliğine yardımda bulunulabilir ama kesinlikle kayıt yaptırma ile bağış yapma arasındaki bağı koparmış olduk en önemli hazırlığımız bu oldu. Eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarını artırmakla ilgili önemli yatırım yapıldı. 19 milyon öğrencinin 2 milyon öğretmenin olduğu bir sisteme sahibiz. Bu kadar yatırım yapan bir hükümet okulların ihtiyacını karşılamaktan aciz kalır mı? Kalamaz.”

YAZ OKULLARI HAKKINDA

“Aslında pandeminin panzehiri biri süreç başladı. Bizim amacımız tüm eğitim sistemlerini incelediğini zaman aslında okullar eğitimde eşitsizliğin minimize edildiği yerdir. Biz tüm öğrencilerimizi destekleyelim dedik. Pandemide sosyalleşme ile ilgili, spor kabiliyetinde mahrum kalan öğrencilerimize farklı yaz kursları ile bir araya getirdik. Bunun için 4 tane farklı yaz kursu açtık. Bilim sanat merkezlerimiz bizim özel yeteneklerimize geliştirmek için farklı program uygulayan merkezler. Tasarımlarla ilgili, dijital içerik üretimiyle ilgili inanılma laboratuvarlar var. Bunlar yazın kapalı kalıyor. İstedik ki bilim ve sanat yaz kursu açalım. Bizim öncelik verdiğimiz iki dil var. Bir matematik iki İngilizce. İlk kez matematik ve yabancı dille ilgili 4. sınıftan 12. sınıfa kadar yaz okulu açtık. Bize gelen en büyük şikayet yaz okullarının çok kısa olmasıydı. Bundan sonra da yaz okullarına devam edeceğiz. Burada en kritik olan şey öğrencilerimiz istedikleri ilde yaz okullarına erişebildiler. Hakkari’ye gittiyse Hakkari, Marmaris’e gittiyse Marmaris’e gitti. Biz önümüzdeki dönemde bu kapsamı genişletmeyi planlıyoruz”