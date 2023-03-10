Milli Eğitim Bakanı’ndan açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesindeki çocukların eğitimlerinin sürdürülebilmesi için 127 ilkokul, 168 ortaokul kurulduğunu söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Özer, Twitter’daki hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra afet bölgesinde sürdürülen eğitim- öğretim faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.
Bakan Özer, “Deprem felaketi sonrası yaşamı kesintiye uğratmadan sürdürebilmenin en önemli adresleri, okullardır. Afet bölgesinde çocuklarımızın eğitimlerini sürdürmesi için 127 ilkokul, 168 ortaokul kurduk” dedi.