Milli Eğitim Bakanı’ndan açıklama geldi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim konusunda açıklama yaptı ve yeniden okulların kapanmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Gelen son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Bakan Özer, ‘Vaka sayılar artarsa okullar tekrar kapanır mı?’ sorusuna yanıt verdi.

TRT Haber’de konuşan Bakan Özer’in açıklamalarından satır başları şöyle; Okulları yüz yüze eğitim için hazır hale getirdik. Okullarımızın yüz yüze eğitime açılması için Sağlık Bakanlığı ile birlikte alınması gereken önlemlerle ilgili çok kapsamlı bir rehber hazırladık. Öğretmenlerimize de bilgilendirme ve farkındalığı artırmak için ciddi bir eğitim verdik. Öğretmenlerimiz ve çocuklarımız okulları özledi.