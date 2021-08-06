Milli Eğitim Bakanı’ndan ilk mesaj

Ziya Selçuk’un istifası sonrası görev başına geçen yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den ilk açıklama geldi.

“Büyük bir sorumluluk üstlendiğimin farkındayım” diyen Bakan Özer, “Eylül’de okulları açmak için her ne gerekiyorsa yapacağız. İnanılmaz güçlü bir eğitim kadromuz var.” dedi.

Devir teslim töreninde konuşan Ziya Selçuk, “Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz 10 Temmuz 2018’de başladığım MEB görevi nihayetlenmiş durumda. Sayın Cumhurbaşkanıma teşekkür ediyorum. Gece gündüz çalıştığım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışı. Mahmut Özer beye başarılar diliyorum.” dedi.