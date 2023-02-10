Milli Eğitim Bakanı’ndan LGS ve YKS açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl LGS ve YKS’ye girecek öğrencilere 2. dönem konularından sorumlu olmayacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: “Bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023’te LGS’yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, yaptığı açıklamada, “2. dönem tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacak bunu daha önce açıklamıştık. LGS’de sadece 8. sınıf konularından 1. dönemi dahil olacak, 2. dönemi dahil olmayacak. Bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır.” ifadelerini kullandı.