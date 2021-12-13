Milli Eğitim Bakanı’ndan müjdeli haber

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yapılan bütçe görüşmelerinde müjdeleri sıraladı.

Bakan Özer, TBMM Genel Kurulu’nda dün bakanlığının bütçe görüşmelerinde özetle şunları söyledi:

1- 40 BİN YENİ ANASINIFI: 2022 sonuna kadar 5 yaş grubunda %78 olan okullaşma oranını da %100’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için 2022 yılında 3 bin yeni anaokulunu ve 40 bin yeni anasınıfını hizmete alacağız.

2- ÖĞRETMENLERE BİLİŞİM AĞI: Öğretmenlerimize, uzaktan eğitimde, eğitim seçeneklerini zenginleştirmek için Öğretmen Bilişim Ağı’nı, ÖBA’yı kurduk. Bu platformu, ilk kez, 21 Ocak-7 Şubat 2022 tarihleri arasındaki 2 haftalık ara tatilde uygulayacağız. Bu tarihler arasında öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimlerini uzaktan eğitim olarak düzenleyeceğimizin müjdesini de buradan duyurmak isterim. Bu tarihler arasında öğretmenlerimiz de öğrenciler gibi okula gitmeden uzaktan eğitimle mesleki gelişimlerini tamamlayabileceklerdir.

3- MESLEK KANUNU MECLİS’E GELİYOR: Öğretmenlik meslek kanunu sayesinde, öğretmenlik artık bir “kariyer mesleği” olarak tanımlanabilecek; adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğin hakları, görevleri ve sorumlulukları gelişim temelli bir sistem içerisinde tanımlanabilecektir. Kariyer sistemindeki avantajları nedeniyle öğretmenlerimizin yüksek lisans ve doktora eğitimlerine yönelimleri de önemli oranda artacaktır. Öğretmenlik meslek kanunu teklifi inşallah bu ay içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelecektir.