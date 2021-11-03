Milli Eğitim Bakanı’ndan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan yüz yüze eğitim ile ilgili açıklama geldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçen sene corona virüsten dolayı aksayan yüz yüze eğitim ile ilgili açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kovid-19 salgınındaki gidişata rağmen yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içinde olduklarını açıkladı.

BÜTÇENİN YÜZDE 15.7’Sİ: 17 milyon 436 bin 532 öğrencimiz ile eğitim ve öğretime devam ediyoruz. Bütçemiz, 2022 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15,7’sini oluşturuyor. Eğitim ve öğretim desteği kapsamındaki tüm öğrencilerimiz için 2022 yılı bütçemizde 1 milyar 12 milyon TL kaynak ayrılmıştır… 2022 yılında okullar arası başarı farklarının azaltılması ile eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi ve böylece eğitimde kalitenin artırılması ana odağımız olacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun da onayladığı kurallara harfiyen uyarak yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz. Okullarımızın ihtiyacı olan temizlik malzemeleri için ayrılan ödenek miktarını 10 kat artırarak 722 milyon TL’ye çıkarttık. 289 okulumuzda ikili eğitime geçildi. İstisnai durumlarda gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz ancak kural olarak eğitimi kesintisiz şekilde sürdürme kararlılığı içerisindeyiz.