Milli Eğitim Bakanlığı, Açıklama Yaptı

İLKOKULLARDA ÖNLÜK, ORTAÖĞRETİMDE FORMALAR VAR

İlkokullarda önlük ve ortaöğretimde forma zorunluluğu gündeme gelmesine rağmen, ayakkabılar konusunda kesin bir karar alınmamış durumda. Yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2026-2027 öğretim döneminde siyah renkli ayakkabı giyeceğiyle ilgili haberler sonrası, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri bu durumu netleştirdi. Bakanlık Basın Müşaviri Yılmaz Güney, “Bu konuda alınmış, onaylanmamış, üzerinde çalışılan böyle bir karar yok” ifadelerini kullandı.

AYAKKABILAR İÇİN GÜNDEME GETİRİLEN RAPOR

Konu, Türkiye Ayakkabıcılar Sanayicileri Derneği (TASD) yöneticileri tarafından gündeme getirildi. Dernek, öğrenci ayakkabılarıyla ilgili hazırladığı raporu Milli Eğitim Bakanlığı’nda yapılan bir toplantının ardından yetkililere sundu. Rapor, “Deri ve kösele tabanlı okul ayakkabılarının çocuk gelişimine olumlu katkılarıyla” ilgili olmasına rağmen, dernek bu konuda olumlu bir yanıt alamadı.

SAHTE AYAKKABI PAZARI BÜYÜYOR

TASD, deri ve kösele tabanlı ayakkabılar için önerilerini sunarken, sahte ayakkabı pazarının büyümesini gerekçe gösterdi. Derneğin raporuna göre, sahte veya çakma ayakkabı pazarı son 10 yılda 20 milyondan 200 milyon çifte çıktı. Bu pazarın büyümesinde en büyük etkenlerden birinin de okullardaki serbest kıyafet uygulaması olduğu ifade ediliyor. Derneğin verilerine göre, global spor ayakkabısının payı toplam ayakkabı ithalatının yüzde 55’ine ulaştı ve 5 yıl önce 25 milyon çift olan ithalat sayısı 76 milyona yükseldi.

SPOR AYAKKABILARININ ETKİLERİ

TASD’nın isteğinin, özellikle spor ayakkabıları tercih eden öğrenci kitlesini hedef aldığı anlaşılıyor. Dernek, okulda deri ve kösele tabanlı ayakkabı giydirilmesi durumunda bile, öğrencilerin okul dışında spor ayakkabı giymesine nasıl engel olunacağı konusunda belirsizlik olduğunu belirtiyor. Ayrıca, sahte spor ayakkabıların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini vurgularken, “Spor ayakkabıları özellikle çakmaları çocukların ayak gelişimini olumsuz etkiliyor. Yumuşak tabanlı olan bu ayakkabılar taban düzlüğünden, içe ve dışa basmaya kadar birçok konuda sağlık sorununa yol açıyor” diyor.

ÖĞRENCİLER ARASINDA MARKA YARIŞI SORUNU

TASD Başkanı Berke İçten, “Okullarda ayakkabı kuralının olmaması, öğrenciler arasında marka yarışına neden oluyor ve bu durum hem çocukları hem de velileri zor durumda bırakıyor” açıklamasını yaptı. İçten, çocukların gelişimi için en uygun ayakkabı modelinin yeni yayımlanacak tebliğde yer alacağını belirtti.

BAKANLIK BU GÖRÜŞLERİ KABUL ETMİYOR

Bu açıklamalara rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin öneriye sıcak bakmadıkları belirtiliyor. Bakanlık Basın Müşaviri Yılmaz Güney, “Bu konuda alınmış, onaylanmamış, üzerinde çalışılan böyle bir karar yok” sözlerini yineleyerek durumun net olmadığını vurguladı.

ÖĞRENCİ SAYILARI VE EĞİTİM DÜZENİ

Milli Eğitim Bakanlığının verilerine göre, Türkiye’de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde toplam 18 milyon 710 bin 265 öğrenci örgün eğitim alıyor. Bu öğrencilerden 9 milyon 600 bin 891’i erkek, 9 milyon 109 bin 374’ü kız olarak kaydediliyor. Resmî okullarda eğitim görenlerin 8 milyon 101 bin 129’u erkek, 7 milyon 748 bin 142’si ise kız öğrencilerden oluşuyor. Özel okullarda ise 883 bin 476 erkek ve 747 bin 716 kız öğrenci eğitim görüyor. Açık öğretimde kayıtlı aktif öğrencilerin 616 bin 286’sı erkek, 613 bin 516’sını kızlar oluşturuyor.