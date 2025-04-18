Milli Eğitim Bakanlığı Kontenjanları Açıkladı

BRANŞ KONTENJAN DAĞILIMI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında branşlara göre kontenjan dağılımını duyurdu. En yüksek alım, 4 bin 378 kontenjan ile sınıf öğretmenliği için yapılırken, bu alımı özel eğitim, din kültürü ve ahlak bilgisi, okul öncesi ve İngilizce öğretmenlikleri izliyor. Türk Dili ve Edebiyatı kontenjanı ise bu atama döneminde belirtilmedi.

İLK BEŞ BRANŞIN KONTENJANLARI

Atamaların en fazla yapılacağı ilk 5 branşın kontenjanları şu şekildedir: 4 bin 378 kontenjan ile sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjan ile özel eğitim öğretmenliği, 1802 kontenjan ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1321 kontenjan ile okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjan ile İngilizce öğretmenliği. Bakanlık, alanlar itibarıyla ülke genelindeki doluluk oranlarını dikkate alarak bu kontenjanları belirledi.

2025 yılına ait 15 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuruları, 21 Nisan – 5 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Sözlü sınava katılma hakkı kazanan adaylar ise, 7 Mayıs’ta “www.meb.gov.tr” adresinden ilan edilecek. Bu süreç, öğretmen alımının önemli aşamalarından biri.