MİLLİ Eğitim Bakanlığı Sınav Sonuçları Açıklandı

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında düzenlenen sözlü sınavların sonuçlarının duyurulduğunu bildirdi. Tekin, sosyal medya hesabından “15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için gerçekleştirilen sözlü sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadeleriyle bu bilgiyi paylaştı.

KATILIM ORANI YÜZDE 88,44

Bakanlıktan gelen yazılı açıklamaya göre, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için 19 kontenjan milli sporculara ayrılmışken, 14 bin 981 kontenjan için 34 bin 881 aday sözlü sınava girmeye hak kazandı. Bu adaylardan 30 bin 850’si sınavlara katıldı ve katılım oranı yüzde 88,44 olarak belirlendi. Sözlü sınavlarda adaylar ve görevlilerin kimlikleri gizli tutuldu, süreç kamera ile kaydedildi. Sorular, adaylar tarafından elektronik kura ile belirlendi ve detaylı puanlama anahtarlarıyla değerlendirildi.

Adayların sözlü sınav sonuçları, ‘Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik’ doğrultusunda KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınav puanının yüzde 50’sinin birleştirilmesiyle oluşan başarı puanları şeklinde duyuruldu. Adaylar, ‘www.meb.gov.tr’ adresinden ‘Milli Eğitim Bakanlığı 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Sonuç Bilgisi’ sorgulama ekranına bireysel e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak sonuç bilgilerini öğrenebilir.

Ayrıca, sözlü sınav sonuçlarına itirazlar 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında ‘eitiraz.meb.gov.tr’ üzerinden açılacak ‘İtiraz Başvuru Modülü’ aracılığıyla yapılacak. İtirazlar, ilgili sözlü sınav komisyonları tarafından değerlendirilecek ve 3 Ekim 2025 tarihinde sonuçları açıklanacak. İtiraz değerlendirme sonuçları ise, sözlü sınavın yapıldığı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilgililere yazılı olarak iletilecek.