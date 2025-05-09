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Milli Eğitim Vakfı İkinci Oldu

BAYBURT MİLLİ EĞİTİM VAKFI İKİNCİ OLDU

Okul sporları çerçevesinde gerçekleştirilen bocce grup müsabakalarında, Bayburt’u temsil eden Milli Eğitim Vakfı Konursu İmam Hatip Ortaokulu Bocce Takımı, yarışmayı ikinci olarak tamamladı. Bu başarı ile birlikte takım, Türkiye Bocce Şampiyonası’na katılma hakkını elde etti.

BOCCE TAKIMI FİNALE YÜKSELDİ

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları Bocce Yıldız Erkekler Giresun Grup Müsabakalarında, Milli Eğitim Vakfı Konursu İmam Hatip Ortaokulu Bocce Takımı finale yükseldi. 14 takım arasında ikinci olan bu takım, Muğla’da yapılacak Türkiye Bocce Şampiyonası’nda mücadele edecek. Öğrenciler, Beden Eğitimi Öğretmeni ve ekiplerinin antrenörü Hüseyin Sağlam önderliğinde şampiyona için hazırlıklarına başlamış durumda.

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