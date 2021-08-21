Milli Eğitim’den yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz yıl virüs nedeniyle ertelenen yüz yüze eğitim hakkında açıklama yaptı.

Son dakika haberlere göre, milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği gelişmeler belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yüz yüze eğitimde alınacak tedbirleri belirledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen “2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler” konulu yazıda, bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda 2021-2022 eğitim ve öğretim yılına 6 Eylül Pazartesi günü gerekli tedbirler alınarak yüz yüze başlanacağı anımsatıldı.

Yazıya göre, sorumluluk ve hazırlık sınıflarında yeterlilik sınavları iki haftaya yayılarak 1 Eylül-12 Eylül tarihleri arasında planlanarak uygulanacak.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılındaki derslerden sorumlu geçen öğrenciler, bu derslerin birinci dönem konu ve kazanımlarından sorumluluk sınavına tabi tutulacak.

Söz konusu öğrenciler, sorumlulukları kalkana kadar girecekleri sorumluluk sınavlarından sadece 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem konu ve kazanımlarından sorumlu olacak.

Evde ya da hastanede eğitim alan öğrencilerin durumlarının e-Okul Yönetim Bilgi sistemine eksiksiz bir şekilde işlenmesi ve eğitim hizmetlerine yönelik gerekli planlamanın yapılması sağlanacak.

Kaynaştırma bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilere yönelik destek eğitim odası faaliyetlerinin planlanıp uygulanmasına yönelik gerekli tedbirler alınacak.