milli-ekonomiyi-hedef-alan-boykot-tepkisi

BOYKOT ÇAĞRILARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Milli ekonomiyi hedef alan boykot çağrılarıyla, Türkiye’nin değerleri ve kazanımları sarsılmaya çalışılmaktadır. Ancak bu büyük millet; kendi emeğine, üretimine ve değerlerine sahip çıkmaya devam edecektir.” Şahin, kamuoyunda itibar kaybeden bazı grupların manipülatif söylemlerle birlik ve beraberliği zedeleme çabalarının başarısız kalacağını söyledi.

ULUSAL HASSASİYETLERE SAYGI

RTÜK’ün milli ve manevi hassasiyetlere saygılı yayıncılığı desteklemeye devam edeceğini belirten Şahin, güçlü medya yapısını koruma konusundaki iradelerinin süreceğini vurguladı. Açıklamada, boykot çağrısında bulunan ya da bu çağrılara destek veren kanalların ve yayınların RTÜK’ün izleme-değerlendirme uzmanları tarafından takip edildiği ifade edildi.

YAPTIRIM SINYALI

Şahin, “Gereği yapılacaktır” diyerek, bu konuda yaptırımların uygulanacağına dair güçlü bir sinyal verdi. Paylaşımını, “Milletimizin ortak değerlerine zarar vermek isteyenler, her zaman kaybetmeye mahkûmdur” sözleriyle sonlandırdı.