Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Elemeleri’nde eşleşti

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI’NA KURA ÇEKİMİ YAPILDI

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Sırbistan, Bosna Hersek ve ön elemelerden gelecek takım (Slovakya, İsviçre ya da Ukrayna) ile eşleşti. Kura çekimi, 27 Ağustos-12 Eylül 2027 tarihleri arasında Katar’da düzenlenecek olan FIBA 2027 Dünya Kupası için Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleşti. Ay-yıldızlı ekip, 4. torbada yer alarak, Sırbistan, Bosna Hersek ve ön elemelerden gelecek takım ile C Grubu’nda mücadele edecek.

GRUP DAĞILIMI BELİRLENDİ

Kura çekimi sonucunda gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: D Ön Eleme Grubu ikincisi, Gürcistan, A Ön Eleme Grubu birincisi, İspanya

B Grubu: Yunanistan, Karadağ, Portekiz, B Ön Eleme Grubu birincisi

C Grubu: Türkiye, Sırbistan, Bosna Hersek, A Ön Eleme Grubu ikincisi (Slovakya, İsviçre ya da Ukrayna)

D Grubu: Büyük Britanya, İtalya, İzlanda, Litvanya

E Grubu: D Ön Eleme Grubu birincisi, Almanya, İsrail, GKRY

F Grubu: Letonya, Polonya, C Ön Eleme Grubu ikincisi, C Ön Eleme Grubu birincisi

G Grubu: B Ön Eleme Grubu ikincisi, Fransa, Belçika, Finlandiya

H Grubu: Slovenya, Çekya, İsveç, Estonya

ELEME TURU DETAYLARI

Her grubun ilk üç sırasında yer alacak takımlar, elemelerin ikinci turuna geçerek I, J, K ve L gruplarını oluşturacak. Bu gruplarda da ilk 3 sırayı alacak takımlar, FIBA 2027 Dünya Kupası’nda yerini alacak. Milliler, bu organizasyonda ilk tur maçlarını 24 Kasım 2025 – 7 Temmuz 2026 tarihleri arasında oynayacak.