Milli Eskrimciler Balıkesir’de Coşkuyla Karşılandı

ANTALYA’DAKİ ŞAMPİYONALARDAN SONRA COŞKULU KARŞILAMA

Antalya’da gerçekleştirilen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası’nda büyük başarılar gösteren milli eskrimciler Alara Atmaca ve Elvin Gülışık, Balıkesir’de büyük bir coşkuyla karşılandı. Yıldızlar kategorisinde şampiyonluk elde eden Alara Atmaca, ayrıca Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) klasmanını birinci sırada tamamlayarak EFC Özel Ödülü’ne de layık görüldü. Elvin Gülışık ise, bu müsabakalarda 5.’lik başarısı göstererek dikkat çekti.

SPORCULARA TEBRİKLER

Balıkesir’deki karşılamada Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, sporcuları tebrik ederek çiçek takdim etti. Özalp, “Avrupa Eskrim Şampiyonası’nda ülkemizi ve şehrimizi başarıyla temsil eden sporcularımızla gurur duyuyoruz. Onların azmi, disiplinli çalışmaları ve kararlılığı, bu büyük zaferlerin temeli oluyor. Balıkesir olarak sporcularımızın başarılarını desteklemeye ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Sporcularımızın kariyerlerinde daha büyük başarılara imza atacağına inanıyor, kıymetli milli sporcularımız Alara Atmaca, Elvin Gülışık, Kıvanç Kırtay’ı ve bu büyük başarılarında emeği geçen değerli milli antrenörümüz Onur Atmaca’yı yürekten tebrik ediyorum” diyerek duygularını ifade etti.

ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR VE DESTEK

Balıkesir, milli sporcuların uluslararası arenada elde ettikleri başarıları kutlayarak, gençlerin spor alanında daha büyük hedeflere ulaşmaları için gereken destekleri sunmaya devam edecek. Şampiyonalarda elde edilen başarılar, şehrin spor kültürünün gelişimine katkı sağlarken, genç sporculara da motivasyon kaynağı oluyor.