Milli Eskrimciler Dünya Kupası’nda Altın Kazandı

GENÇ ERKEK KILIÇ MİLLİ TAKIMI’TAN TARİHİ BAŞARI

Türkiye Eskrim Federasyonu’nun yaptığı açıklamaya göre, Genç Erkek Kılıç Milli Takımı, Bulgaristan’ın Filibe kentinde düzenlenen Dünya Kupası’nda tarihi bir başarı elde etti. Tolga Aslan, Enes Talha Kalender, Adem Doruk Küpeli ve Furkan Yaman’dan oluşan milli takım, turnuvadaki üstün performanslarıyla altın madalya kazandı.

GÜÇLÜ RAKİPLERİNİ GEÇMEKTE ZORLANMADILAR

Milli takım, organizasyonun ilk aşamalarında sırasıyla Ukrayna, Romanya ve ABD’yi yenerek finale yükseldi. Bu zorlu rakipleri geride bırakmak, genç eskrimcilerin yeteneklerini ve stratejik zekalarını bir kez daha gözler önüne serdi.

FİNALDE HEYECAN DOLU ANLAR YAŞANDI

Finalde karşılaştıkları güçlü rakip İtalya ile son derece heyecanlı bir mücadele veren milliler, 45-44’lük bir skorla rakiplerini mağlup etti. Bu zaferle Genç Erkek Kılıç Milli Takımı, Dünya Kupası’ndaki altın madalya sahibi oldu.

BİREYSELSAL YETENEKLER DİKKAT ÇEKTİ

Turnuvadaki bir diğer dikkat çekici başarı bireysel kategorilerde gerçekleşti. Furkan Yaman ve Enes Talha Kalender, kendi disiplinlerinde bronz madalya alarak organizasyonu üç madalyayla tamamlayan isimler oldular. Gençlerin bu başarıları, Türk eskriminin genç yeteneklerinin uluslararası alanda ne denli güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ay-yıldızlı sporcular, Bulgaristan’daki Gençler Kılıç Eskrim Dünya Kupası’nı toplamda üç madalya ile tamamladı.