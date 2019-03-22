Milli formayı bırakıyor!

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Medipol Başakşehir’de top koşturan golcü oyuncu Emmanuel Adebayor, pazar günü oynanacak maçta son kez Togo forması giyecek.

Togo’nun yılzı Emmanuel Adebayor, milli takımı bırakma konusundaki kararını açıkladı. Başakşehir’in yıldız futbolcusu Emmanuel Adebayor, milli takım kampında yaptığı açıklamalarla ülke gündemine damga vurdu. Afrika Uluslar Kupası eleme maçları için milli takım kadrosunda bulunan 35 yaşındaki futbolcu milli takımı bırakma kararını açıkladı.

Ülke futbolcunun gelmiş geçmiş en büyük futbol yıldızı olan ve 66 kez milli takım forması giyerek 29 gole imza atan Adebayor “Pazar günkü maç benim Togo forması ile son maçım olabilir. Kazansak da kaybetsek de” ifadelerini kullandı.

Togo Milli Takımı Pazar günü Afrika Uluslar Ligi elemelerinde Benin ile karşı karşıya gelecek..

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