Milli futbolcu, enkaz çalışmalarına katıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma yol açan deprem sonrası futbol camiasından da birçok isim yardıma koştu.

Bir dönem A Milli Takım forması da giyen ve geçtiğimiz yıllarda emekli olan Mehmet Topal memleketi Malatya’da enkaza çalışmalara katılıp, depremzedelere erzak dağıttı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki deprem Malatya’da da büyük yıkıma sebebiyet verdi. Mehmet Topal memleketi Malatya için yardıma koşan isimler arasında yer aldı.

Depremin 2. günü bölgeye ulaşan Topal, bölgeye 1 tır yardım malzemesi gönderdi.

Eski milli futbolcu daha sonra her gün köyleri tek tek dolaşıp yakın illerden aldığı ihtiyaç malzemelerini köylülere ulaştırdı.

Geceleri de arama kurtarma ekiplerine yardım eden Topal bölgedeki kamyonetinde uyuyor.

Son olarak geçen sezon Beşiktaş forması giyen Mehmet Topal, Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir’de şampiyonluk kazanarak aynı ligde 3 farklı takımla şampiyon olan ilk ve tek Türk futbolcu olarak tarihe adını yazdırmıştı. Topal geçen sezonun sonunda 36 yaşında aktif futbol yaşamını sonlandırmıştı.