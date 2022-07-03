Milli güdümlü mermi Atmaca, ilk kez mobil güdümlü mermi sistemi ile Karadeniz’de test atışını başarıyla tamamladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Sinop’ta milli güdümlü mermi ATMACA’nın test atışları yapıldı. İHA’nın haberine göre; ilk kez denenen, Mobil Milli Güdümlü Mermi Sistemi ile Atmaca, karadan denizde belirlenen hedefi başarıyla vurdu.

MSB: TEST ATIŞI BAŞARIYLA İCRA EDİLDİ

MSB, paylaşımda “Satıhtan Satha Millî Güdümlü Mermi ATMACA ilk kez Mobil Güdümlü Mermi Sistemi ile karadan denizdeki bir hedefe ateşlendi. Bugün Karadeniz’de gerçekleştirilen test atışı başarıyla icra edildi” ifadelerini kullandı.

DEMİR: TEBRİKLER ROKETSAN’A

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Atmaca füzesinin karadan test edildiğini belirterek, “Tebrikler Roketsan’a, tebrikler tüm paydaşlara. Silahlı kuvvetlerimize hayırlı olsun.” ifadesini kullandı.