Milli İstihbarat Akademisi Analiz Yayımladı

ENERJİ GÜVENLİĞİ VE DİJİTAL-YEŞİL DÖNÜŞÜM ANALİZİ

MİLLİ İstihbarat Akademisi, ‘Enerji Güvenliği ve Dijital-Yeşil Dönüşüm: Akıllı ve Karbonsuz Şebekelere Geçiş’ başlıklı kapsamlı analizini yayımladı. Analizde, dijital-yeşil dönüşümün sadece fırsatlar değil, aynı zamanda yeni riskler de içerdiği vurgulandı. Enerji arz güvenliği, şebeke kararlılığı, iklim değişikliğinin etkileri, siber güvenlik ve teknolojik bağımlılık gibi konular ele alındı. Elektrik şebekelerinin güvenilirliğini ve kararlılığını korumanın modern toplumların karşılaştığı en önemli zorluklardan biri olduğu belirtildi. Analizde, elektrik sisteminin istem dışı enerjisiz kalmasının ‘sistem oturması’ olarak tanımlandığı ve bu tür kesintilerin günlük yaşamı ve ekonomik faaliyetleri durdurduğu ifade edildi. Bu kesintilerin bazı durumlarda kamu güvenliğini tehdit edebilmesi dikkat çekici bir konu oldu.

AVRUPA’DA YAŞANAN ÖRNEK BİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

28 Nisan 2025’te İspanya’da başlayarak Portekiz ve Fransa’yı da etkileyen yaklaşık 10 saat süren büyük bir elektrik kesintisi en güncel örnek olarak öne çıktı. Binlerce insanın metrolarda, tren istasyonlarında, havalimanlarında mahsur kaldığı, bankacılık ve ödeme sistemlerinin çöktüğü ve hastanelerin sadece acil durumlarda hizmet verebildiği kaydedildi. Bu duruma, kamu güvenliği için olağanüstü hal ilan edildiği vurgulandı. Analizde, son yıllarda dünya genelinde artış gösteren elektrik kesintileri ve sistem çökmelerinin nedenlerinin, mekanizmalarının ve önleme stratejilerinin daha iyi anlaşılmasının zorunlu olduğu ifade edildi. Bu çalışma, akıllı ve karbonsuz şebekeleri hedefleyen dijital-yeşil dönüşüm sürecinde oluşabilecek riskleri enerji arz güvenliği perspektifinden ele alıyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİNİN ROLÜ VE ŞEBEKE KARARLILIĞI

İspanya’daki son sistem çökmesinin sebebi olarak, yenilenebilir enerjinin şebekedeki payının önerilen yüzde 70 seviyesini aşarak yüzde 78’e çıkmasının ve yeterli rezerv kapasitesinin sağlanamamasının dikkat çekici bir etken olduğu belirtildi. Yenilenebilir enerji kaynaklarının dalgalı yapısının, şebeke kararlılığını zorladığı vurgulandı. Dolayısıyla, akıllı şebekelerde yapay zeka, nesnelerin interneti ve veri analitiği gibi dijital teknolojilerin kullanımı zorunlu hale geliyor. Analizde, dijital dönüşümün sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyen temel unsur olduğu ifade ediliyor ve akıllı şebekelerin hem verimlilik hem de esneklik sağladığı belirtiliyor.

SİSTEM GÜNCELLEME GEREKLİLİĞİ

Analize göre, Avrupa’da son yıllarda yaşanan büyük ölçekli elektrik kesintileri arz-talep dengesinin sağlanmasında yaşanan zorluklardan kaynaklanıyor. Mevcut çökmeleri önleme eylemlerinin, dijital-yeşil dönüşümün getirdiği tehditlere karşı yetersiz kaldığı ifade ediliyor. Akademi, yeni koruma stratejilerinin geliştirilmesi gerektiğini ve enerji şebekelerinin daha dayanıklı hale gelmesi için mevcut sistemlerin güncellenmesi gerektiğini belirtiyor.

AİLE HAVA OLAYLARININ ENERJİ GÜVENLİĞİNE ETKİSİ

Analiz, fırtına, kasırga, sel gibi aşırı hava olaylarının enerji güvenliği üzerindeki etkilerine vurgu yapıyor. Yenilenebilir kaynakların yüksek entegrasyonu nedeniyle rezerv kapasitesinin artırılması zorunluluğunun altı çiziliyor. Bazı ülkelerde nükleer santrallerin acil durum rezervi olarak devreye sokulmasının tercih edildiği ifade ediliyor. Ayrıca, yapay zeka destekli algoritmalar ve enerji depolama sistemlerinin kritik rolü açıklanıyor, bu teknolojilerin enerji bağımsızlığı arayışında yeni bağımlılıklar doğurabileceği belirtiliyor.

YENİ MODELLEME VE OPTİMİZASYON ARAÇLARINA İHTİYAÇ

Analizde, operatörlerin planlama kapasitelerini artıracak yeni modelleme ve optimizasyon araçlarına ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. Siber tehditlere karşı eğitim ve farkındalık programlarının da kritik öneme sahip olduğu ifade ediliyor. Hızlı müdahale kapasitesi, enerji arz güvenliğinin temel unsurlarından biri olarak vurgulanıyor.