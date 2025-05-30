MİLLİ İstihbarat Akademisi NTE Analizi Yayımladı

ANALİZDE NTE’LERİN YERİ

Milli İstihbarat Akademisi, nadir toprak elementlerini (NTE) konu alan bir analiz yayımladı. ‘Nadir Toprak Elementleri ve Türkiye: Jeopolitik Satrançta Yeni Dinamikler ve Aktörler’ başlıklı bu çalışmada, NTE’nin sadece teknolojik üretimler için değil, aynı zamanda jeopolitik güç mücadelelerinde de önemli bir unsur haline geldiği ifade edildi. Analize göre, NTE’ler günümüzde elektrikli araçlar, rüzgar türbini ve elektronik cihazların yanı sıra savunma sanayisinin kritik bileşenleri için de gereksinim duyulan bir kaynak oldu. 2024 yılında kritik mineraller pazarının değeri 325 milyar dolara ulaşırken, bu rakamın 2040 yılında 770 milyar dolara çıkması öngörülüyor. NTE temelli elektronik ve motor sanayisi ise şu an 1 trilyon doları aşmış durumda. NTE artık sadece ekonomik bir meta değildir; aynı zamanda jeopolitik bir kaldıraç ve stratejik bir silah olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle, küresel tedarik zincirinin çeşitlendirilmesi ve Türkiye, Ukrayna, Grönland gibi yeni üretici ve işleyici aktörlerin hızla sisteme entegre edilmesi zaruridir.

ÇİN’İN DOMİNASYONU

Çin’in küresel NTE piyasasındaki baskın konumu dikkat çekiyor. Ülke, 2024 itibarıyla küresel NTE cevher üretiminin yüzde 61’ini ve rafinasyon ile ayrıştırmanın yüzde 92’sini tek başına üstlenecek. Bu çerçevede, sadece 2024 yılında 300 bin ton NdFeB kalıcı mıknatıs üreterek, ABD’nin 1.000 tonluk hedefini yaklaşık 300 kat aşmış oldu. 4 Nisan 2025’te 7 adet NTE’ye yönelik ihracat lisansı zorunluluğunun getirilmesi, Pekin’in ‘üret, kısıtla, lisansla’ modelini güçlendirdiğini ve küresel fiyatlama üzerindeki etkisini sürdürdüğünü gösteriyor.

ABD’NİN BAĞIMLILIĞI

2020-2023 yılları arasında ihtiyacı olan NTE’lerin yüzde 70’ini Çin’den ithal eden ABD, ağır NTE’lerde tamamen dışa bağımlı hale geldi. Bir F-35 savaş uçağının yaklaşık 410 kilogram, Arleigh Burke sınıfı bir destroyerin 2,36 ton ve Virginia sınıfı bir denizaltının 4,17 ton NTE’ye gereksinim duyduğu göz önünde bulundurulduğunda, herhangi bir arz kesintisi ABD’nin caydırıcılık mimarisinde olumsuz etkilere yol açabilir. ABD’nin Çin bağımlılığını azaltmaya yönelik girişimleri dikkat çekiyorken, 30 Nisan 2025 tarihli ABD-Ukrayna Mineral Anlaşması ile önceki 500 milyar dolarlık geri ödeme planı yerine yarı yarıya ortak fon modeli benimsenmiştir. Böylece Ukrayna’nın yüzde 5’lik küresel rezerv potansiyeli, ABD için stratejik bir alternatif tedarik hattı sunuyor. Ancak belirtilen rezervlerin yüzde 40’ının Rusya’nın işgalinde bulunan bölgelerde bulunduğu ve savaşın altyapıya olumsuz etkileri nedeniyle kısa vadede üretimin kısıtlanabileceği de vurgulandı. Grönland’da bulunan disprosyum ve terbiyum açısından zengin yataklar da ABD için ağır NTE açığını kapatacak bir diğer stratejik öncelik olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE’NİN POTANSİYELİ

Türkiye’nin kaynaklarına bakıldığında, Eskişehir Beylikova’daki 694 milyon tonluk rezerv, ülkeyi Çin’den sonra dünyanın en büyük ikinci NTE sahası konumuna getiriyor. Yıllık 10 bin tonluk pilot bir tesisin faaliyete geçmesinin ardından Türkiye’nin amacı, yıllık 570 bin tonluk saflaştırma kapasitesine ulaşarak, bu alanda Avrupa başta olmak üzere yakın bölge için önemli bir aktör haline gelmektir.

TÜRKİYE’NİN STRATEJİK YAKLAŞIMI

Türkiye’nin önümüzdeki 10 yıllık süreçte yalnızca rezerv sahibi değil, aynı zamanda katma değer üreten bir aktör haline gelmesi için üç temel eksenli bir strateji izlenmesi öneriliyor. Bu strateji, JORC/UMREK uyumlu doğrulama süreçleri, ölçeklenebilir rafinasyon altyapısı ile ileri manyetik alaşım Ar-Ge’si ve döngüsel geri kazanım hatlarının entegrasyonunu içeriyor.