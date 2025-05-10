Milli Judocular, 8 Madalya Kazandı

MİLLİ JUDOCULAR MADALYALARI TOPLADI

Milli judocular, Gürcistan’da süren Avrupa Kupası’nın ilk gününde toplamda 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan bilgilendirmeye göre, Gürcistan’ın Gori şehrinde gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Kupası’nda Türk sporcular, 15 ülke arasında 2. sırada yer alarak dikkate değer bir performans gösterdi.

Organizasyonda -70 kiloda Eda Karademir, altın madalya kazanarak yarışmanın en başarılı isimlerinden biri oldu. Ayrıca -73 kiloda Ejder Toktay, -63 kiloda Özlem Yıldız, -70 kiloda Sümeyye Kaya ve +78 kiloda Hatice Vandemir, gümüş madalya elde ederek turnuvanın ilk gününde önemli bir katkı sağladı.

BRONZ MADALYA SAHİPLERİ

Milli sporculardan -60 kiloda Emirhan Karahan, -63 kiloda Ezgi Karademir ve +78 kiloda Kübranur Esir, istedikleri başarıyı göstererek bronz madalya elde etti. Bu başarılar, Türk judosunun uluslararası alandaki gücünü bir kez daha ortaya koydu.