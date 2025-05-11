Milli Judocular, Avrupa Kupası’nda Madalyalar Elde Etti

MİLLİ JUDOCULAR BAŞARILI SONUÇLAR ELDE ETTİ

Milli judocular, Gürcistan’da düzenlenen Avrupa Kupası’nda toplamda 2 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya kazanıyor. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Judo Kupası Gürcistan’ın Gori şehrinde gerçekleşti. Milli sporcular, 10 madalya toplayarak 15 ülkenin katıldığı bu organizasyonu üçüncü sırada tamamlıyor.

Turnuva sonunda, 52 kiloda Gülkader Şentürk ve 70 kiloda Eda Karademir altın madalya kazanıyor. Ayrıca, 63 kiloda Özlem Yıldız, 70 kiloda Sümeyye Kaya, 73 kiloda Ejder Toktay ve +78 kiloda Hatice Vandemir ise gümüş madalyanın sahibi olabiliyor.

PODİUMDA YER ALAN SPORCULAR

Organizasyonda 60 kiloda Emirhan Karahan, 63 kiloda Ezgi Karademir, +78 kiloda Kübranur Esir ve 90 kiloda Ömer Aydın da kürsünün üçüncü basamağına başarıyla çıkıyor. Bu sonuçlar, milli judocuların uluslararası arenada gösterdiği performansı ve başarıyı yansıtıyor.