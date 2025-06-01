Milli Judocular, Bosna Hersek’te 5 Madalya Kazandı

BAŞARILI MİLLİ JUDOCULAR

Milli judocular, Bosna Hersek’te gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Kupası’nın ikinci gününde 5 madalya kazanarak başarılarına devam ediyor. Türkiye Judo Federasyonunun yaptığı açıklamada, başkent Saraybosna’da 30 ülkeden 306 sporcunun yer aldığı organizasyonda, millilerin elde ettiği madalya sayısının 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olduğu belirtildi.

KADINLARDA ALTIN MADALYA

Kadınlar 70 kiloda Türkiye’yi temsil eden Fidan Ögel, finalde Hırvat rakibi Karla Kulic’i yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Kadınlar 52 kiloda ise Buketnur Karabulut, finalde Azerbaycanlı Gultaj Mammadaliyeva ile karşılaşarak gümüş madalya kazandı.

Erkekler 66 kiloda Mihraç Akkuş, finalde İtalyan Angelo Pantano’ya karşı gösterdiği performansla gümüş madalya elde etti. Kadınlar 63 kiloda Minel Akdeniz, Sloven rakibi Leila Mazouzi’yi yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Erkekler 73 kiloda da İbrahim Demirel, İspanyol Aaron Gonzalez Garcia’yı mağlup ederek bronz madalya kazandı.

TOPLAM MADALYA SAYISI

Organizasyonun ilk gününde 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan milli judocular, toplamda 2’si altın olmak üzere 9 madalya ile turnuvayı tamamladı. Bu başarı, Türkiye’nin judo sporundaki gelişimini ve rekabet gücünü bir kez daha ortaya koydu.