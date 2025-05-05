Milli Judocular, İstanbul’da Madalya Kazandı

MİLLİ JUDOCULAR BAŞARI ELDE ETTİ

Milli judocular, İstanbul’da düzenlenen Gençler Avrupa Kupası’nda önemli bir başarı gösterdi. 31 ülkeden 505 sporcunun katıldığı organizasyonda, Türkiye 1 altın ve 3 bronz madalya kazanarak dikkat çekti.

Türkiye Judo Federasyonundan gelen bilgilere göre, erkekler +100 kiloda yarışan Recep Ergin, finalde Japon sporcusu Gai Hatakeyama’yı yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

BRONZ MADALYA SAHİPLERİ

Kadın judocular arasında ise Zilan Ertem 48 kiloda, Sinem Oruç 63 kiloda ve Sema Mete +78 kiloda bronz madalya kazanmayı başardı. Bu sonuçlar, Türk judo sporunun uluslararası arenada güçlenmeye devam ettiğini gösteriyor.