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Milli Kadın Boksörler Dünya Şampiyonası’nda Tur Atladı

ŞAMPİYONADA MİLLİ SPORCULAR BAŞARIYLA İLERLİYOR

IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda milli sporcular Ayşen Taşkın, Gizem Özer, Esmanur Lök, Büşra Işıldar ve Hatice Akbaş turlarını geçiyor. Sırbistan’ın Niş kentinde gerçekleşen şampiyonanın üçüncü gününde milli boksörler ringde mücadele etti.

BOKSTA ÖNE ÇIKAN İSİMLER

50 kg kategorisinde yer alan Ayşen Taşkın, Vietnamlı rakibi Thi Ngoc Tran Nguyen’i yenerek bir üst tura yükseldi. 60 kg’da mücadele eden Gizem Özer, Tajikistanlı rakibi Shoira Zulkaynarova’yı 5-0 gibi net bir skorla mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı. 63 kg’da Esmanur Lök ise İspanyol rakibi Mariana Soto Torres’u geçerek son 16 turuna yükselmeyi başardı. 81 kg’da Büşra Işıldar, Alman Sarah Alexandra Scheurich’i yenerek bir üst tura geçerken; 54 kg’da Hatice Akbaş, Moldovalı rakibi Iulia Coroli’yi nakavt ederek son 16 turuna girmeyi başardı.

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